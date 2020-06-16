БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК ОТКРЫВАЕТ НОВОЕ УДАЛЕННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО В ЖЛОБИНЕ

18:17 16.06.2020 ОАО «СтатусБанк» открывает 22 июня 2020 г. удаленное рабочее место (УРМ) №313 в Жлобине (20-й Микрорайон, 30-3). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, УРМ оказывает физическим лицам консультационные и информационные услуги; здесь можно открыть текущие (расчетные) банковские счета, доступ к которым обеспечивается банковской платежной карточкой MasterCard World победителям рекламной игры "Удача в придачу"; оформить платежные поручения на досрочное (частичное/полное) погашение кредита (если погашение кредита осуществляется путем списания денежных средств с текущего счета).