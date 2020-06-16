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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ ПОВЫШАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ ОНЛАЙН-КРЕДИТОВ


16:17 16.06.2020

ОАО "Банк БелВЭБ" запустил процедуру удаленной идентификации при помощи биометрических данных клиента.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, проект реализован совместно с Межбанковской системой идентификации (МСИ) и позволяет удаленно и абсолютно безопасно оформить кредит на «Хуткi анлайн», а также площадках партнеров банка(tut.by, myfin.by) и в мобильном приложении МТС-деньги.

Для получения возможности авторизации по биометрии в МСИ при прохождении процесса оформления кредитной заявки необходимо осуществить один раз регистрацию биометрических данных в Личном кабинете системы МСИ. Для этого необходимо последовательно осуществить 6 шагов: зайти на сайт и войти в систему по паролю; в личном кабинете выбрать вкладку «Биометрические данные», чтобы убедиться в отсутствии биометрического шаблона лица и голоса; в графе «Я принимаю условия согласия на обработку биометрических данных» сделать отметку и нажать «Зарегистрировать биометрические шаблоны»; в появившемся окне создать биометрический шаблон лица; cдать биометрический шаблон голоса.

После этого должно отобразиться окно, содержащее информацию об успешной сдаче биометрических шаблонов. Данное окно необходимо закрыть и нажать кнопку «Зарегистрировать биометрические шаблоны».

Для того, чтобы авторизоваться в личном кабинете МСИ по биометрии, необходимо дать разрешение. Для этого необходимо во вкладке «Безопасность и вход», в строке «Авторизация по биометрическим данным» изменить состояние с «ВЫКЛ» на «ВКЛ».

При оформлении кредитной заявки «Хуткi анлайн» свыше 1000 белорусских рублей идентификация будет осуществляться по биометрическим параметрам, зарегистрированным в МСИ. Для заявок ниже этой суммы идентификация клиента производится по номеру мобильного телефона и идентификационному номеру паспорта.

В дальнейшем Банк БелВЭБ продолжит уделять повышенное внимание вопросам обеспечения качества сервисов дистанционного обслуживания, а также их безопасности.
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