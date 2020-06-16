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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ЗАКРЫВАЕТ ЦБУ В ЖЛОБИНЕ
13:44 16.06.2020
ОАО «СтатусБанк» приостанавливает с 19 июня 2020 года работу Центра банковских услуг (ЦБУ) № 301 в Жлобине (20-й Микрорайон, 30-3).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ЦБУ № 301 закрывается 22 июня.
Кроме того, с 16 по 18 июня приостанавливается работа кассы № 11 в Минске (ул. Иосифа Гошкевича, д.3-2.)
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