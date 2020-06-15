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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОВЫЙ БАНКОМАТ ИДЕЯ-БАНКА ПОЯВИЛСЯ В МИНСКЕ
12:04 16.06.2020
Новый банкомат ЗАО "Идея-Банк" появился в Минске (ул. Есенина, 76. ТЦ MAXIMUS).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, банкомат позволяет снять наличные денежные средства (белорусские рубли), а также совершить ряд других операций.
В частности, пополнить счет наличными денежными средствами как физическим, так и юридическим лицам; оплатить коммунальные услуги, телефон, интернет и осуществить другие безналичные платежи через систему ЕРИП; подключить/отключить услугу 3D-Secure; подключить/отключить услугу SMS-оповещения; изменить пин-код банковской платёжной карточки.
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