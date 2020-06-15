БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НОВЫЙ БАНКОМАТ ИДЕЯ-БАНКА ПОЯВИЛСЯ В МИНСКЕ

12:04 16.06.2020 Новый банкомат ЗАО "Идея-Банк" появился в Минске (ул. Есенина, 76. ТЦ MAXIMUS). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, банкомат позволяет снять наличные денежные средства (белорусские рубли), а также совершить ряд других операций. В частности, пополнить счет наличными денежными средствами как физическим, так и юридическим лицам; оплатить коммунальные услуги, телефон, интернет и осуществить другие безналичные платежи через систему ЕРИП; подключить/отключить услугу 3D-Secure; подключить/отключить услугу SMS-оповещения; изменить пин-код банковской платёжной карточки.