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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ
10:57 16.06.2020
ОАО «Белагропромбанк» с 16 июня 2020 года увеличивает процентные ставки по некоторым срочным вкладам (депозитам) в белорусских рублях и долларах США для физлиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для вновь заключаемых договоров размер процентной ставки по безотзывному вкладу (депозиту) «Плюс к стабильности» в белорусских рублях на 35 дней составит 12,2% (СР+4,2 п.п).
По безотзывному банковскому вкладу (депозиту) «Плюс к стабильности» в долларах США на 370 дней – 2,02%, на 735 дней – 2,10%.
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