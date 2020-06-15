ОАО «Белагропромбанк» с 16 июня 2020 года увеличивает процентные ставки по некоторым срочным вкладам (депозитам) в белорусских рублях и долларах США для физлиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для вновь заключаемых договоров размер процентной ставки по безотзывному вкладу (депозиту) «Плюс к стабильности» в белорусских рублях на 35 дней составит 12,2% (СР+4,2 п.п).

По безотзывному банковскому вкладу (депозиту) «Плюс к стабильности» в долларах США на 370 дней – 2,02%, на 735 дней – 2,10%.