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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
09:49 16.06.2020
Белгазпромбанк продолжает работу в штатном режиме. Об этом говорится в официальном сообщении финансового учреждения.
«ОАО «Белгазпромбанк» по состоянию на 15 июня 2020 года обладает достаточным запасом прочности и продолжает работу в штатном режиме», - отмечается в пресс-релизе.
Напомним, Национальный банк ввел с 15 июня в ОАО «Белгазпромбанк» временную администрацию по управлению банком во главе с Надеждой Ермаковой.
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