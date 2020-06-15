БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛГАЗПРОМБАНК ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

09:49 16.06.2020 Белгазпромбанк продолжает работу в штатном режиме. Об этом говорится в официальном сообщении финансового учреждения. «ОАО «Белгазпромбанк» по состоянию на 15 июня 2020 года обладает достаточным запасом прочности и продолжает работу в штатном режиме», - отмечается в пресс-релизе. Напомним, Национальный банк ввел с 15 июня в ОАО «Белгазпромбанк» временную администрацию по управлению банком во главе с Надеждой Ермаковой.