ОАО «Белагропромбанк» (Банк) и ЗАО «Брестский научно-технологический парк» (Технопарк) заключили соглашение о взаимодействии по вопросам предоставления финансирования субъектам инновационной инфраструктуры, подписание которого состоялось в апреле 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, основная цель документа – содействие развитию малого инновационного предпринимательства посредством предоставления кредитов на выгодных условиях резидентам Технопарка. Совместный проект, направлен на создание благоприятных условий ведения бизнеса в Беларуси, содействие развитию предпринимательских инициатив и удовлетворение потребностей субъектов малого инновационного предпринимательства. В рамках соглашения оговорены подробности сотрудничества в соответствии с уставными задачами каждой из сторон.

Документ закрепляет обязательство банка предоставлять резидентам Технопарка – субъектам инновационной инфраструктуры кредитные ресурсы для реализации ими инновационных проектов производственного этапа. В рамках проекта будут финансироваться затраты на освоение и подготовку производства, на приобретение (реконструкцию, модернизацию, строительство, капитальный ремонт) основных средств, а также затраты на производство и реализацию товара предприятиями.

Кредитование субъектов инновационной инфраструктуры осуществляется после проведения Технопарком предварительного отбора и экспертизы проектов с установлением процентной ставки по кредиту не выше ставки рефинансирования, установленной Национальным банком Республики Беларусь.