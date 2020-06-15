БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В МИНСКЕ ВОЗОБНОВЛЯЕТ СВОЮ РАБОТУ УРМ 115/2 ПРИОРБАНКА

14:34 15.06.2020 С 15 июня 2020 года возобновляет работу УРМ 115/2 «Приорбанк» ОАО в Минске (ул. Сурганова, 41). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.