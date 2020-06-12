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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БПС-СБЕРБАНК 23 ИЮНЯ ПРОВЕДЕТ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
12:48 15.06.2020
23 июня состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «БПС-Сбербанк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании будут досрочно прекращены полномочия членов Наблюдательного совета ОАО «БПС-Сбербанк» и избраны новые.
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