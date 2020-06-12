23 июня состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «БПС-Сбербанк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании будут досрочно прекращены полномочия членов Наблюдательного совета ОАО «БПС-Сбербанк» и избраны новые.