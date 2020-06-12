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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ВОЗБУЖДЕНЫ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ РАБОТНИКОВ БЕЛГАЗПРОМБАНКА


11:47 15.06.2020

Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля возбудил уголовные дела в отношении бывших и нынешних работников Белгазпромбанка.

Как сообщает Комитет госконтроля, возбуждены уголовные дела в отношении и ряда коммерческих структур по ст. 235 (легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и по ст. 243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса.

Задержаны 15 человек, в том числе заместители руководителя банка, а также представители коммерческих структур (в основном бывшие сотрудники банка).

«Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля проводил проверочные мероприятия с 2016 года, когда в поле зрения финансовой милиции попала группа действующих и бывших топ-менеджеров и работников Белгазпромбанка. Были направлены запросы в зарубежные государства (ответы получены в декабре 2019 года). Содержащаяся в них информация позволила Департаменту финансовых расследований активизировать проверочные и оперативно-розыскные мероприятия», - говорится в сообщении ведомства.

В нем утверждается, что «получены доказательства того, что бывшие и действующие работники Белгазпромбанка причастны к масштабной противоправной деятельности, связанной с выводом денежных средств за границу».

В Госконтроле также заявляют, что большинство задержанных сотрудничает со следствием, дает признательные показания.

«Кроме того, они выдают средства, полученные преступным путем. Так, во время следственных мероприятий изъято более 4 млн долларов США, ценные бумаги на сумму свыше 500 тыс. долларов США, обнаружены и приобщены к материалам уголовных дел так называемые дигипассы (инструменты, позволяющие управлять счетами в иностранных банках)», - информирует Госконтроль.

Следствие продолжается.
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