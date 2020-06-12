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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАЦБАНК ВВЕЛ ВРЕМЕННУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ В ОАО ˮБЕЛГАЗПРОМБАНК"


09:43 15.06.2020

Нацбанк ввел временную администрацию в ОАО ˮБелгазпромбанк".

«В целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов открытого акционерного общества ˮБелгазпромбанк" (ОАО ˮБелгазпромбанк"), недопущения ухудшения его финансового состояния постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 14 июня 2020 г. № 192 принято решение о введении с 15 июня 2020 г. в ОАО ˮБелгазпромбанк" временной администрации по управлению банком», - говорится в официальном сообщении регулятора.

В нем далее поясняется, что «указанная мера принята на основании статей 94, 97, 134, 1341 Банковского кодекса Республики Беларусь с учетом информации Комитета государственного контроля о возбуждении Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля в отношении должностных лиц ОАО "Белгазпромбанк" уголовных дел по части 3 статьи 235 "Легализация ("отмывание") средств, полученных преступным путем" и части 2 статьи 243 "Уклонение от уплаты сумм налогов (сборов)" Уголовного кодекса Республики Беларусь».

Согласно информации, руководителем временной администрации по управлению ОАО ˮБелгазпромбанк" назначена Надежда Ермакова. Полномочия правления ОАО ˮБелгазпромбанк" на период действия временной администрации по управлению банком приостановлены.

«С учетом принятого Правлением Национального банка решения будет обеспечено устойчивое функционирование ОАО ˮБелгазпромбанк", непрерывность его деятельности по оказанию банковских услуг и выполнение им обязательств перед вкладчиками и кредиторами. При необходимости указанному банку будет оказана соответствующая поддержка со стороны Национального банка», - сообщил регулятор.
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