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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ОТКРЫВАЕТ НОВОЕ УДАЛЕННОЕ РАБОЧЕЕО МЕСТО В БОБРУЙСКЕ
18:07 12.06.2020
ОАО «СтатусБанк» с 18 июня 2020 г. открывает удаленное рабочее место (УРМ) №616 в Бобруйске (ул. Минская, 111), сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка.
В УРМ предусматривается открытие текущих (расчетных) банковских счетов, доступ к которым обеспечивается банковской платежной карточкой MasterCard World победителям рекламной игры "Удача в придачу", прием заявлений на закрытие текущего (расчетного) счета, доступ к которому может быть обеспечен при использовании банковской платежной карточки.
Кроме того, здесь можно оформить платежное поручение на досрочное (частичное/полное) погашение кредита (если погашение кредита осуществляется путем списания денежных средств с текущего счета); подать заявление на выпуск/перевыпуск банковских платежных карточек и др.
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