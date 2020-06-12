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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
17:52 12.06.2020
ЗАО «Альфа-Банк» с 13 июня 2020 г. изменяет процентные ставки по ряду вкладов в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставка по безотзывному вкладу «Альфа-Вклад» со сроком возврата 2 месяца составляет 11,5% годовых, 5 месяцев - 12,5% годовых, 7 месяцев - 12,5% годовых.
По безотзывному «Альфа-Гранд» со сроком возврата (в днях): 8 месяцев – 12,5% годовых, 18 месяцев - 12% годовых.
По отзывному «Альфа-Вклад» со сроком возврата 6 месяцев – 10,3% годовых, 18 месяцев – 10,8% годовых.
По отзывному «Альфа-Клик/Вклад InSync» со сроком возврата 2 месяца – 10,0%.
По отзывному «Альфа-Вклад» со сроком возврата (в днях): 33 дня – 10% годовых, 367 дней - 10,3% годовых.
По безотзывному «Альфа-Вклад» со сроком возврата (в днях): 100 дней – 12,5% годовых.
Для действующих вкладов ставка не меняется. Если клиент решит продлить действие вклада с 8 мая 2020 года или позже, депозитный договор пролонгируется на новых условиях.
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