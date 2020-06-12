ОАО "Банк БелВЭБ" изменило процентные ставки по некоторым срочным банковским вкладам (депозитам) для физических лиц в белорусских рублях и евро.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 12 июня 2020 года процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Персональный» в белорусских рублях на 3 месяца составляет 13% годовых, на 7 месяцев – 13,0%, на 13 месяцев - 13,5%, на 24 месяца - 13,0%.

Минимальная первоначальная сумма вклада составляет 2000 BYN (для клиентов категории VIP) и 100 тысяч BYN (для клиентов категории «Классик», «Престиж» и «Премиум»).

Процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Персональный» в евро на 7 месяцев составляет 1,0%, на 13 месяцев - 1,0%, на 24 месяца - 11,1%.

Минимальная первоначальная сумма вклада - 1000 евро (для клиентов категории VIP) и 100 тыс. евро (для клиентов категории «Классик», «Престиж» и «Премиум»).

Процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада «Универсальный безотзывный» в белорусских рублях с фиксированной процентной ставкой на 35 дней - 11,9% годовых, на 3 месяца – 12,9%, на 7 месяцев – 12,9%, на 13 месяцев - 13,4%, на 24 месяца - 12,9%. Минимальная первоначальная фиксированная сумма вклада – 100 белорусских рублей.

Процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада «Универсальный безотзывный» в евро с фиксированной ставкой на 7 месяцев – 0,8%, на 13 месяцев - 0,9%, на 24 месяца – 1,0%. Минимальная первоначальная фиксированная сумма вклада – 100 евро США.

Фиксированная ставка срочного безотзывного банковского вклада «Сберегательный вкл@д» в белорусских рублях на 35 дней составляет 12,0% годовых, на 3 месяца - 13,0%, на 7 месяцев – 13,0%, на 13 месяцев - 13,5 %, на 24 месяца - 13,0%. Минимальная первоначальная сумма вклада – 50 белорусских рублей.

Фиксированная ставка срочного безотзывного банковского вклада «Сберегательный вкл@д» в евро на 7 месяцев – 0,9%, на 13 месяцев - 0,9%, на 24 месяца - 1,0%. Минимальная первоначальная сумма вклада – 50 евро.