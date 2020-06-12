ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.06.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БАНКЕ БЕЛВЭБ С 12 ИЮНЯ ИЗМЕНИЛИСЬ СТАВКИ ПО СРОЧНЫМ ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ И ЕВРО


17:15 12.06.2020

ОАО "Банк БелВЭБ" изменило процентные ставки по некоторым срочным банковским вкладам (депозитам) для физических лиц в белорусских рублях и евро.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 12 июня 2020 года процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Персональный» в белорусских рублях на 3 месяца составляет 13% годовых, на 7 месяцев – 13,0%, на 13 месяцев - 13,5%, на 24 месяца - 13,0%.

Минимальная первоначальная сумма вклада составляет 2000 BYN (для клиентов категории VIP) и 100 тысяч BYN (для клиентов категории «Классик», «Престиж» и «Премиум»).

Процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Персональный» в евро на 7 месяцев составляет 1,0%, на 13 месяцев - 1,0%, на 24 месяца - 11,1%.

Минимальная первоначальная сумма вклада - 1000 евро (для клиентов категории VIP) и 100 тыс. евро (для клиентов категории «Классик», «Престиж» и «Премиум»).

Процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада «Универсальный безотзывный» в белорусских рублях с фиксированной процентной ставкой на 35 дней - 11,9% годовых, на 3 месяца – 12,9%, на 7 месяцев – 12,9%, на 13 месяцев - 13,4%, на 24 месяца - 12,9%. Минимальная первоначальная фиксированная сумма вклада – 100 белорусских рублей.

Процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада «Универсальный безотзывный» в евро с фиксированной ставкой на 7 месяцев – 0,8%, на 13 месяцев - 0,9%, на 24 месяца – 1,0%. Минимальная первоначальная фиксированная сумма вклада – 100 евро США.

Фиксированная ставка срочного безотзывного банковского вклада «Сберегательный вкл@д» в белорусских рублях на 35 дней составляет 12,0% годовых, на 3 месяца - 13,0%, на 7 месяцев – 13,0%, на 13 месяцев - 13,5 %, на 24 месяца - 13,0%. Минимальная первоначальная сумма вклада – 50 белорусских рублей.

Фиксированная ставка срочного безотзывного банковского вклада «Сберегательный вкл@д» в евро на 7 месяцев – 0,9%, на 13 месяцев - 0,9%, на 24 месяца - 1,0%. Минимальная первоначальная сумма вклада – 50 евро.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.06.2020
валюта курс
EUR 2.6890
USD 2.3781
RUB 3.4115
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6890 -0.0116
USD 2.3781 +0.0033
RUB 3.4115 -0.0271
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6870 2.6900
USD 2.3760 2.3820
RUB 3.4050 3.4140
подробнее

Конвертация в банках
на 12.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1260 1.1320
EUR/RUB 78.6000 79.1000
USD/RUB 69.6000 70.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте