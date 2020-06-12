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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАРУСБАНК ПРЕДЛАГАЕТ КРЕДИТНУЮ ПОДДЕРЖКУ БИЗНЕСУ ЗА СЧЕТ РЕСУРСОВ ЕИБ


16:38 12.06.2020

ОАО «АСБ Беларусбанк» предлагает воспользоваться кредитной поддержкой в евро за счет финансирования Европейского Инвестиционного банка (ЕИБ).

Как сообщает сайт СЭ- «Минск», кредиты предлагаются по ставке 2% годовых, сроком до 6 лет (преимущественно производственная сфера, розничная торговля, сфера услуг), как на цели текущей деятельности, так и на цели инвестиционной деятельности.

Основные требования: соответствие видов деятельности классификации ЕКВЭД (согласно условиям кредитования за счет ресурсов ЕИБ отдельные отрасли исключены из кредитования); численность работников, рассчитанная на консолидированной основе, не превышает 250 ед.; стоимость проекта не более 12,5 млн евро в эквиваленте.

Кроме того, ОАО «АСБ Беларусбанк» оказывает кредитную поддержку субъектам малого и среднего бизнеса путем кредитования предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) в рамках программы поддержки субъектов МСБ.

Банк предлагает максимально привлекательные условия микрокредитования. В рамках программы внедрено более 15 кредитных продуктов для различных категорий МСБ, в том числе для вновь созданных организаций с установлением процентной ставки при кредитовании в белорусских рублях (привязана к ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, в настоящее время – 8% годовых) от 6 до 11% годовых, в долларах США и евро – 6-7% годовых.

При рассмотрении вопроса кредитования предусмотрен упрощенный состав пакета документов (без предоставления и анализа финансовой отчетности); снижены требования к видам и размерам обеспечения.
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