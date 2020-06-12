|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ СНИЗИЛ КОЭФФИЦИЕНТ СТАНДАРТНОГО ВЫЧЕТА
15:20 12.06.2020
Национальный банк Беларуси установил значение коэффициента стандартного вычета для расчета базы резервирования за июнь 2020 года на уровне 6,28%. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Нацбанк ежемесячно определяет коэффициент стандартного вычета на основе данных предыдущего расчетного периода как соотношение объема приобретенных банками ценных бумаг, выпущенных и размещенных банками ценных бумаг.
Коэффициент используется при расчете привлеченных банками денежных средств, от которых формируются резервные требования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 12.06.2020
Курсы в банках
на 12.06.2020
Конвертация в банках
на 12.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте