Национальный банк Беларуси установил значение коэффициента стандартного вычета для расчета базы резервирования за июнь 2020 года на уровне 6,28%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Нацбанк ежемесячно определяет коэффициент стандартного вычета на основе данных предыдущего расчетного периода как соотношение объема приобретенных банками ценных бумаг, выпущенных и размещенных банками ценных бумаг.

Коэффициент используется при расчете привлеченных банками денежных средств, от которых формируются резервные требования.