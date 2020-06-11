|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В ИНФОКИОСКАХ АЛЬФА-БАНКА ОГРАНИЧЕН ПРИЕМ КУПЮР НОВОГО ОБРАЗЦА
13:44 12.06.2020
В инфокиосках и ресайклерах ЗАО «Альфа-Банк» ограничен прием купюр нового образца.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, инфокиоски, в частности, не принимают купюры номиналом 20 и 50 BYN нового образца, а ресайклеры не принимают купюры номиналом 50 BYN нового образца.
Банк сможет устранить проблему к августу.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 11.06.2020
Курсы в банках
на 12.06.2020
Конвертация в банках
на 12.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте