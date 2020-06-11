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В ИНФОКИОСКАХ АЛЬФА-БАНКА ОГРАНИЧЕН ПРИЕМ КУПЮР НОВОГО ОБРАЗЦА

13:44 12.06.2020 В инфокиосках и ресайклерах ЗАО «Альфа-Банк» ограничен прием купюр нового образца. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, инфокиоски, в частности, не принимают купюры номиналом 20 и 50 BYN нового образца, а ресайклеры не принимают купюры номиналом 50 BYN нового образца. Банк сможет устранить проблему к августу.