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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) УВЕЛИЧИВАЕТ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ


12:56 12.06.2020

Банк ВТБ (Беларусь) с 12 июня повышает размер ставок по вновь принимаемым вкладам в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, разместить средства на более выгодных условиях теперь можно на депозитах «Окно возможностей», «Гостеприимный», «ВТБ-Enter» и «СуперСемь».

Наиболее заметный рост процентных ставок – сразу на 3,9 п.п. – произошел по отзывным вкладам «Окно возможностей» и «Гостеприимный» при оформлении сроком на 190 дней. Процентная ставка по ним составит 11,9% годовых.

По отзывным депозитам «Окно возможностей» на срок 95 дней, 395 дней и 3 года процентные ставки составят 8,7%, 11,4% и 10,5% годовых соответственно. Размеры ставок по договорам срочного отзывного вклада «Гостеприимный» на 95 дней и 395 дней также составят 8,7% и 11,4% соответственно.

Ставки по срочным безотзывным вкладам «Окно возможностей», «Гостепримный», онлайн-вкладу «ВТБ-Enter» на срок 190 дней, а также вкладу «СуперСемь» на срок 210 дней составят 13% годовых.

«Банк ВТБ (Беларусь) предлагает широкую продуктовую депозитную линейку, условия по которой в сочетании с максимально конкурентными ставками позволяют обеспечить привлекательность для любого вкладчика. В зависимости от выбранного депозита клиент может получать проценты от одного до четырех раз в месяц, капитализировать свой доход или получать его на текущий счет, досрочно отозвать некоторые депозиты или заключить безотзывный депозит на выбранный срок. При этом оформить вклад можно дистанционно без посещения офиса банка», - отметил Дмитрий Кмит, заместитель начальника управления развития розничного бизнеса.
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