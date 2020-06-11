БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

С 12 ИЮНЯ ВСТУПАЮТ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ КРЕДИТОВАНИЯ «ЦЕПТЕР АВТО»

09:59 12.06.2020 С 12 июня 2020 года вступают в силу изменения в программу кредитования «Цептер Авто». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЗАО «Цептер Банк», приостановлен прием заявок по программам сроком до 12, 18,24 и 84 месяцев. Минимальный взнос клиента по программе кредитования сроком до 60 месяцев составит 60% от стоимости автомобиля.