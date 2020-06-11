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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ
18:01 11.06.2020
ЗАО «Альфа-Банк» 11 июня 2020 года вводит в действие изменения в общие условия предоставления банковских продуктов «Покупка частями», «Кредитная карточка для физических лиц».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения связаны с возможностью оформления банковского продукта «Альфа-Овердрафт» к текущему счету, к которому оформлена услуга Трансфер.
Кроме того, уточнен термин «Счет операции» по банковскому продукту «Покупка частями» и др.
Подробнее с изменениями можно ознакомиться на сайте банка.
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