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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАРУСБАНК ВНЕДРИЛ СЕРВИС ПО ВЫДАЧЕ НАЛИЧНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАМ КАРТОЧЕК В ОРГАНИЗАЦИЯХ ТОРГОВЛИ


16:55 11.06.2020

ОАО «АСБ Беларусбанк» предоставил возможность снимать наличные в белорусских рублях владельцами карточек банка и банков-резидентов в организациях торговли (сервиса), расположенных в сельской местности, малых городских поселениях и вне территории населенных пунктов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, максимальная сумма денежных средств по операции выдачи наличных в организации торговли (сервиса) может составлять не более 5 базовых величин включительно в рамках одной операции.

Для организаций торговли (сервиса), расположенных в других районах Беларуси, сервис будет доступен с 1 января 2022 года.

В банке уточнили, что операции выдачи наличных денежных средств владельцам карточек доступны в случае заключения соответствующего договора между организацией торговли (сервиса) и банком.
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