БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ОБЫСКИ В БЕЛГАЗПРОМБАНКЕ НЕ ПОВЛИЯЮТ НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ УЧРЕЖЕДНИЯ - ЗАЯВЛЕНИЕ

15:58 11.06.2020 Сегодня в здании ОАО «Белгазпромбанк» осуществляются процессуальные действия Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля в отношении ряда юридических и физических лиц. «Данные события не повлияют на финансовую устойчивость банка, исполнение принятых обязательств и обслуживание клиентов, платежи которых осуществляются в обычном режиме. Акционеры ОАО «Белгазпромбанк» - ПАО «Газпром» и Банк ГПБ (АО) - заявляют о полной поддержке банка и готовности, в координации с Национальным банком Республики Беларусь, способствовать разрешению сложившейся ситуации», - говорится в официальном заявлении финансового учреждения.