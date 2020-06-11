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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОБЫСКИ В БЕЛГАЗПРОМБАНКЕ НЕ ПОВЛИЯЮТ НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ УЧРЕЖЕДНИЯ - ЗАЯВЛЕНИЕ
15:58 11.06.2020
Сегодня в здании ОАО «Белгазпромбанк» осуществляются процессуальные действия Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля в отношении ряда юридических и физических лиц.
«Данные события не повлияют на финансовую устойчивость банка, исполнение принятых обязательств и обслуживание клиентов, платежи которых осуществляются в обычном режиме. Акционеры ОАО «Белгазпромбанк» - ПАО «Газпром» и Банк ГПБ (АО) - заявляют о полной поддержке банка и готовности, в координации с Национальным банком Республики Беларусь, способствовать разрешению сложившейся ситуации», - говорится в официальном заявлении финансового учреждения.
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