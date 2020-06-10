Альфа-Банк предлагает новые страховые полисы для выезжающих за границу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, предлагается страхование пассажиров во время перелета, а также комплексное страхование авиапассажиров на время полета (полис покрывает риски потери багажа, задержку и отмену рейса).

Кроме того, Альфа-Банк возобновляет страхование для выезжающих за границу и комплексное страхование квартир.

Все полисы можно оформить в мобильном банке InSync.