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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЕ СТРАХОВКИ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
10:48 11.06.2020
Альфа-Банк предлагает новые страховые полисы для выезжающих за границу.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, предлагается страхование пассажиров во время перелета, а также комплексное страхование авиапассажиров на время полета (полис покрывает риски потери багажа, задержку и отмену рейса).
Кроме того, Альфа-Банк возобновляет страхование для выезжающих за границу и комплексное страхование квартир.
Все полисы можно оформить в мобильном банке InSync.
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