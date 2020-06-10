ЗАО «ИДЕЯ-БАНК» предлагает воспользоваться обновленной версией приложения для мобильных устройств – IdeaBank Business, в которой значительно расширена функциональность системы Интернет-банк для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В частности, теперь мобильное приложение IdeaBank Business обеспечивает следующие операции: проведение платежей в белорусских рублях (внешних/внутрибанковских); подписание всех платежей посредством SMS-сообщения; просмотр статуса платежа, проверка актуальности остатков и движения по счетам в режиме онлайн; получение выписок по счетам онлайн, рush-уведомления о движениях по счетам; актуальные курсы валют для бизнеса; формирование списка и зачисление заработной платы на карты сотрудников; быстрый вход в приложение (смарт-код, графический ключ или TouchID).

Воспользоваться Мобильным приложением можно только при условии подключения к системе Интернет-банк для юридических лиц без необходимости оформления отдельного заявления.

Для доступа к Мобильному приложению используются логин и пароль от системы Интернет-банк.

Для начала использования необходимо самостоятельно установить на мобильное устройство приложение IdeaBank Business.