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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ В ДВА РАЗА ПОВЫСИЛ ПЛАТУ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
16:49 10.06.2020
ОАО «Банк БелВЭБ» изменяет плату за оформление договора поручительства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финансового учреждения, с 1 июля 2020 года она увеличится с 20 до 40 рублей. Соответствующие изменения внесены в тарифы банка по кредитным операциям.
Подробную информацию можно получить в Контакт-центре Банка БелВЭБ по номерам круглосуточных телефонов (+375 17) 215-61-15 или 205 (с мобильного) или в ближайшем офисе банка.
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