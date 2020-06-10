БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ В ДВА РАЗА ПОВЫСИЛ ПЛАТУ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

16:49 10.06.2020 ОАО «Банк БелВЭБ» изменяет плату за оформление договора поручительства. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финансового учреждения, с 1 июля 2020 года она увеличится с 20 до 40 рублей. Соответствующие изменения внесены в тарифы банка по кредитным операциям. Подробную информацию можно получить в Контакт-центре Банка БелВЭБ по номерам круглосуточных телефонов (+375 17) 215-61-15 или 205 (с мобильного) или в ближайшем офисе банка.