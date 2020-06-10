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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И ДКБО
15:44 10.06.2020
ЗАО «Альфа-Банк» с 10 июня 2020 года вводит в действие изменения в Перечне вознаграждений и ДКБО.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в Перечень вознаграждений внесено уточнение в Примечание к разделу IX о заключении дополнительного соглашения к кредитному договору; исключен подраздел 8.2. «Обслуживание держателей карточек Alfa-Bank / Visa Electron».
Кроме того, внесены правки в примечания к разделу VIII и подраздел 8.29 «Обслуживание держателей карточек Alfa-Bank/Mastercard World Unembossed, выданных для погашения кредитов с аннуитетными платежами», а также уточнения в п.1.6. Условий обслуживания по Пакетам решений и Наборам привилегий о случаях не взимания единого вознаграждения.
В ДКБО в Приложении 7б «Общие условия предоставления услуги «ПОРА ДОБРА»» исключена категория помощь животным и иные редакционные правки.
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