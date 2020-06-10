ЗАО «Альфа-Банк» с 10 июня 2020 года вводит в действие изменения в Перечне вознаграждений и ДКБО.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в Перечень вознаграждений внесено уточнение в Примечание к разделу IX о заключении дополнительного соглашения к кредитному договору; исключен подраздел 8.2. «Обслуживание держателей карточек Alfa-Bank / Visa Electron».

Кроме того, внесены правки в примечания к разделу VIII и подраздел 8.29 «Обслуживание держателей карточек Alfa-Bank/Mastercard World Unembossed, выданных для погашения кредитов с аннуитетными платежами», а также уточнения в п.1.6. Условий обслуживания по Пакетам решений и Наборам привилегий о случаях не взимания единого вознаграждения.

В ДКБО в Приложении 7б «Общие условия предоставления услуги «ПОРА ДОБРА»» исключена категория помощь животным и иные редакционные правки.