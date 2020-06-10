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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК СНИЗИЛ ЭКВАЙРИНГОВУЮ КОМИССИЮ ДЛЯ ОНЛАЙН-ТОРГОВЛИ
13:49 10.06.2020
Белинвестбанк расширил комплекс мер, направленных на поддержку бизнеса и населения в условиях пандемии коронавируса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 8 июня кредитно-финансовый институт снизил до 1% размер комиссии за интернет-эквайринг для предприятий, осуществляющих торговлю продовольственными товарами и лекарствами. Акция продлится до 31 августа 2020 года.
Пониженная процентная ставка предоставляется автоматически для действующих клиентов и при подключении новых.
Стать участниками акции могут: бакалейные магазины, супермаркеты (MCC код 5411); организации, занимающиеся оптовой продажей лекарств, БАД и иных товаров медицинского назначения, за исключением медтехники (MCC код 5122); организации, занимающиеся розничной продажей лекарств, БАД и иных товаров медицинского назначения (MCC код 5912).
Новые меры поддержки особенно актуальны для предприятий с небольшим торговым оборотом. Они наиболее чувствительны к уменьшению издержек на содержание своего бизнеса.
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