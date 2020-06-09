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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ЗАКРЫВАЕТ ЦБУ № 402 В ГРОДНО
10:01 10.06.2020
СтатусБанк с 15 июня 2020 года закрывает центр банковских услуг (ЦБУ) № 402 в Гродно (ул. 1 Мая, 19-3).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 15 июня также закрываются кассы ЦБУ в Гродно (проспект Я. Купалы, д. 82А).
Работа ЦБУ и касс будет приостановлена c 12 июня.
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