БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК ЗАКРЫВАЕТ ЦБУ № 402 В ГРОДНО

10:01 10.06.2020 СтатусБанк с 15 июня 2020 года закрывает центр банковских услуг (ЦБУ) № 402 в Гродно (ул. 1 Мая, 19-3). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 15 июня также закрываются кассы ЦБУ в Гродно (проспект Я. Купалы, д. 82А). Работа ЦБУ и касс будет приостановлена c 12 июня.