Для поддержки молодых и перспективных предпринимателей ОАО «АСБ Беларусбанк» разработало пакет услуг «Шаг навстречу».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, стоимость пакета услуги составляет один рубль в месяц.

Для того чтобы подключить пакет «Шаг навстречу», с момента регистрации ИП или компании должно пройти не меньше 6 месяцев, обратившемуся лицу должно быть не более 31 года, а счет в Беларусбанке должен открываться впервые.

С более подробной информацией можно ознакомиться по сайте банка или получить консультацию, обратившись в любое учреждение банка.