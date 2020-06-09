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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАРУСБАНКЕ ПРЕДЛАГАЮТ ПАКЕТ УСЛУГ ЗА ОДИН РУБЛЬ В МЕСЯЦ
17:06 09.06.2020
Для поддержки молодых и перспективных предпринимателей ОАО «АСБ Беларусбанк» разработало пакет услуг «Шаг навстречу».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, стоимость пакета услуги составляет один рубль в месяц.
Для того чтобы подключить пакет «Шаг навстречу», с момента регистрации ИП или компании должно пройти не меньше 6 месяцев, обратившемуся лицу должно быть не более 31 года, а счет в Беларусбанке должен открываться впервые.
С более подробной информацией можно ознакомиться по сайте банка или получить консультацию, обратившись в любое учреждение банка.
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