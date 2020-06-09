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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БНБ-БАНК ЗАКРЫВАЕТ ЦЕНТР БАНКОВСКИХ УСЛУГ №7 В МИНСКЕ
15:51 09.06.2020
ОАО «Белорусский народный банк» с 1 июля 2020 года закрывает Центр банковских услуг №7 в Минске (пр-т Независимости, 168/3) и прекращает обслуживание клиентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ближайшие офисы БНБ-Банка расположены на проспекте Независимости, 87а (площадь Калинина) и на ул. Немига, 5 (ТЦ «Метрополь»).
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