|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВОЗМОЖНЫ ПЕРЕБОИ С ДОСТУПНОСТЬЮ ТЕЛЕФОНОВ КОНТАКТ-ЦЕНТРА БЕЛИНВЕСТБАНКА
14:38 09.06.2020
Возможны перебои с доступностью телефонов контакт-центра Белинвестбанка.
В частности, по 14 июня 2020 года возможны перебои с доступностью телефонов Контакт-центра ОАО «Белинвестбанк» 146 и 8 (017) 239-02-39, а также увеличится время ожидания ответа оператора на линии.
Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с проведением технических работ на программно-техническом комплексе Контакт-центра банка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 09.06.2020
Курсы в банках
на 09.06.2020
Конвертация в банках
на 09.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте