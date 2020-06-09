БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ВОЗМОЖНЫ ПЕРЕБОИ С ДОСТУПНОСТЬЮ ТЕЛЕФОНОВ КОНТАКТ-ЦЕНТРА БЕЛИНВЕСТБАНКА

14:38 09.06.2020 Возможны перебои с доступностью телефонов контакт-центра Белинвестбанка. В частности, по 14 июня 2020 года возможны перебои с доступностью телефонов Контакт-центра ОАО «Белинвестбанк» 146 и 8 (017) 239-02-39, а также увеличится время ожидания ответа оператора на линии. Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с проведением технических работ на программно-техническом комплексе Контакт-центра банка.