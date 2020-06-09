ЗАО «БСБ Банк» запускает рассылку уведомлений для физических лиц о списании средств со счета в рамках работающей в Беларуси с начала 2020 года информационной системы исполнения обязательств АИС ИДО.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, электронное письмо отправляется на почту клиента, а push-уведомление в мобильном приложении, которое содержит полную информацию о списании, предоставленную АИС ИДО.

Данный сервис позволяет клиентам БСБ Банка располагать полной информацией о своих счетах.