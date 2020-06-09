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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БСБ БАНК ЗАПУСКАЕТ РАССЫЛКУ УВЕДОМЛЕНИЙ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
12:57 09.06.2020
ЗАО «БСБ Банк» запускает рассылку уведомлений для физических лиц о списании средств со счета в рамках работающей в Беларуси с начала 2020 года информационной системы исполнения обязательств АИС ИДО.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, электронное письмо отправляется на почту клиента, а push-уведомление в мобильном приложении, которое содержит полную информацию о списании, предоставленную АИС ИДО.
Данный сервис позволяет клиентам БСБ Банка располагать полной информацией о своих счетах.
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