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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ-БАНК УСТАНОВИЛ НОВЫЙ БАНКОМАТ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
12:23 09.06.2020
ЗАО «Идея-Банк» установило новый банкомат в Минской области (д. Таборы, Хатеженский с/с, 35. Рынок «Новый Лебяжий»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в банкомате можно снять наличные денежные средства (белорусские рубли), пополнить счет наличными денежными средствами как физическим, так и юридическим лицам, оплатить коммунальные услуги, телефон, интернет и осуществить другие безналичные платежи через систему ЕРИП, подключить/отключить услугу 3D-Secure и SMS-оповещения, изменить пин-код банковской платежной карточки.
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