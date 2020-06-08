БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИДЕЯ-БАНК УСТАНОВИЛ НОВЫЙ БАНКОМАТ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ

12:23 09.06.2020 ЗАО «Идея-Банк» установило новый банкомат в Минской области (д. Таборы, Хатеженский с/с, 35. Рынок «Новый Лебяжий»). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в банкомате можно снять наличные денежные средства (белорусские рубли), пополнить счет наличными денежными средствами как физическим, так и юридическим лицам, оплатить коммунальные услуги, телефон, интернет и осуществить другие безналичные платежи через систему ЕРИП, подключить/отключить услугу 3D-Secure и SMS-оповещения, изменить пин-код банковской платежной карточки.