БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БПС-СБЕРБАНКЕ ВОЗОБНОВЛЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ ЛИМИТА ПО КАРТЕ РАССРОЧКИ «КАРТАFUN»

11:08 09.06.2020 ОАО «БПС-Сбербанк» с 8 июня 2020 года возобновило возможность увеличения лимита по карте рассрочки «КартаFUN» для клиентов, получающих заработную плату, пенсии на счета в ОАО «БПС-Сбербанк». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, увеличение лимита по карте рассрочки «КартаFUN» доступно в системе «Сбербанк Онлайн» с использованием сервиса «Хочу больше!».