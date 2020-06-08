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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БПС-СБЕРБАНКЕ ВОЗОБНОВЛЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ ЛИМИТА ПО КАРТЕ РАССРОЧКИ «КАРТАFUN»
11:08 09.06.2020
ОАО «БПС-Сбербанк» с 8 июня 2020 года возобновило возможность увеличения лимита по карте рассрочки «КартаFUN» для клиентов, получающих заработную плату, пенсии на счета в ОАО «БПС-Сбербанк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, увеличение лимита по карте рассрочки «КартаFUN» доступно в системе «Сбербанк Онлайн» с использованием сервиса «Хочу больше!».
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