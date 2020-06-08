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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОВЫЙ СЕРВИС БЕЛАРУСБАНКА ОПТИМИЗИРУЕТ ПРОЦЕДУРУ РЕГИСТРАЦИИ ИП И ЮРЛИЦ
10:42 09.06.2020
ОАО «АСБ Беларусбанк» оптимизирует процедуру регистрации ИП и юрлиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, финучреждение внедрило бесплатный сервис, с помощью которого клиент получает доступ к информации о порядке регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица, к справочнику видов экономической деятельности, а также возможность определения своего регистрирующего органа и заполнения заявления о регистрации в зависимости от способа подачи документов.
Заполнив упрощенную форму заявки на сайте банка, интересующееся лицо получит подробную информацию о регистрации.
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