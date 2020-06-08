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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНКОВСКИЙ ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР ЗАПУСТИЛ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО ВЫДАЧЕ НАЛИЧНЫХ СРЕДСТВ В КАССАХ МАГАЗИНОВ


09:46 09.06.2020

Банковский процессинговый центр (БПЦ) запустил пилотный проект по выдаче наличных средств в кассах магазинов.

Как сообщили ЭКОЛПРЕСС в БПЦ, на терминальном оборудовании центра, установленном в торговом объекте эквайринговой сети ОАО «Белагропромбанк», проведена первая успешная операция по выдаче наличных денежных средств.

За одну покупку владелец карты может снять сумму не более 135 белорусских рублей.

Сервис будет работать пока только в небольших населенных пунктах численностью до 10 тыс. человек, а уже с 1 января 2022 года услуга будет доступна по всей территории Беларуси.
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