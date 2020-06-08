|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНКОВСКИЙ ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР ЗАПУСТИЛ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО ВЫДАЧЕ НАЛИЧНЫХ СРЕДСТВ В КАССАХ МАГАЗИНОВ
09:46 09.06.2020
Банковский процессинговый центр (БПЦ) запустил пилотный проект по выдаче наличных средств в кассах магазинов.
Как сообщили ЭКОЛПРЕСС в БПЦ, на терминальном оборудовании центра, установленном в торговом объекте эквайринговой сети ОАО «Белагропромбанк», проведена первая успешная операция по выдаче наличных денежных средств.
За одну покупку владелец карты может снять сумму не более 135 белорусских рублей.
Сервис будет работать пока только в небольших населенных пунктах численностью до 10 тыс. человек, а уже с 1 января 2022 года услуга будет доступна по всей территории Беларуси.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 08.06.2020
Курсы в банках
на 08.06.2020
Конвертация в банках
на 08.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте