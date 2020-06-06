С 8 по 28 июня 2020 года временно приостанавливается работа УРМ 200/1 «Приорбанк» ОАО в Витбеске (пр-т Фрунзе, 85).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для совершения необходимых операций рекомендуется использовать интернет-банк для физических лиц и для бизнеса, а также клиент-банк.

В случае невозможности осуществления операции онлайн, можно обратиться в ближайшее отделение Приорбанка (пр-т Строителей, 11А, ул. Толстого, 3).