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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОРБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ УРМ 200/1 В ВИТЕБСКЕ
15:14 08.06.2020
С 8 по 28 июня 2020 года временно приостанавливается работа УРМ 200/1 «Приорбанк» ОАО в Витбеске (пр-т Фрунзе, 85).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для совершения необходимых операций рекомендуется использовать интернет-банк для физических лиц и для бизнеса, а также клиент-банк.
В случае невозможности осуществления операции онлайн, можно обратиться в ближайшее отделение Приорбанка (пр-т Строителей, 11А, ул. Толстого, 3).
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