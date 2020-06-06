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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БПС-СБЕРБАНК ПРЕДЛАГАЕТ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ ФИЗЛИЦАМ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕННИЕ
14:35 08.06.2020
ОАО «БПС-Сбербанк» предоставило возможность перечисления средств физлицам в мобильном приложении «Сбербанк Бизнес Онлайн».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для того чтобы воспользоваться новым функционалом, достаточно обновить приложение либо скачать его бесплатно в Google Play.
В ближайшее время функционал будет доступен и на платформе iOS.
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