ОАО «БПС-Сбербанк» предоставило возможность перечисления средств физлицам в мобильном приложении «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для того чтобы воспользоваться новым функционалом, достаточно обновить приложение либо скачать его бесплатно в Google Play.

В ближайшее время функционал будет доступен и на платформе iOS.