ОАО «СтатусБанк» закрывает с 11 июня 2020 года центр банковских услуг (ЦБУ) № 303 в Гомеле (ул. Хатаевича, 9).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по данному адресу открывается удаленное рабочее место (УРМ) №312.

В УРМ физлица могут открыть текущие (расчетные) банковские счета, доступ к которым обеспечивается банковской платежной карточкой MasterCard World; оформить платежное поручение на досрочное (частичное/полное) погашение кредита (если погашение кредита осуществляется путем списания денежных средств с текущего счета).

Кроме того, в УРМ осуществляется прием заявлений на закрытие текущего (расчетного) счета, доступ к которому может быть обеспечен при использовании банковской платежной карточки; на выпуск/перевыпуск банковских платежных карточек Visa; документов (в том числе расчетных) для закрытия банковских счетов, прекращения договорных отношений (в том числе от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); имущества ОАО «Статусбанк», ранее переданного клиенту в рамках договорных отношений; заявлений от клиентов – физических лиц / выдача документов по заявлениям клиентов (справки, выписки, остаток денежных средств, остаток задолженности, реструктуризация кредита).

Специалисты УРМ также оказывают консультационные и информационные услуги.