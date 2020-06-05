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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК ДАБРАБЫТ НЕ БУДЕТ БРАТЬ С ПЕНСИОНЕРОВ КОМИССИЮ ЗА СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ В ЧУЖИХ БАНКОМАТАХ


11:04 08.06.2020

Банк Дабрабыт предоставил пожилым людям возможность бесплатно снимать наличные в банкоматах любых других банков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сделано это с заботой о пенсионерах, чтобы те могли использовать ближайшие к дому терминалы любого банка.

Комиссии не взимаются по пенсионным картам. Пожилые люди могут бесплатно получить наличные в любом банкомате страны. Сумма и количество операций не ограничено.

В Банке Дабрабыт называют это одной из мер по поддержке пожилых людей. Многие предпочитают снимать наличные, так что в банке решили освободить их от бремени поиска нужного банкомата.

«Для нас было важно позаботиться о пенсионерах и упростить им жизнь. Как правило, они активно пользуются банкоматами, так что актуальна возможность снимать наличные рядом с домом. Самый простой способ это обеспечить – не взимать комиссию в банкомате любого банка, что мы и сделали. Это и фактор удобства, и элемент заботы о здоровье пожилых людей», – пояснили в Банке Дабрабыт.

В начале апреля Банк Дабрабыт вошел в число банков, которые обслуживают пенсионеров. Пенсионные карточки бесплатно доставляют на дом. Оформление и обслуживание происходит бесплатно, нет комиссии и за SMS-оповещение. При этом по карточкам Банка Дабрабыт действуют скидки в магазинах-партнерах, на остаток на счете начисляется дополнительный доход 3%, а за каждый платеж держатель получает обратно на карточку 2% манибэк.

Напомним, для получения пенсии нужно посетить отделение банка с паспортом и удостоверением пенсионера. Всю информацию в управление по труду передают специалисты. Пенсионные карточки доступны не только пенсионерам. Их также можно использовать для получения выплат социального характера через ФСЗН, будь то пособие на ребенка, пенсия по инвалидности, по потери кормильца и т.д.
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