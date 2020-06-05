БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СЕРВИСНЫЙ ОФИС № 530 ПРИОРБАНКА В МОЛОДЕЧНО ПОМЕНЯЛ АДРЕС

09:50 08.06.2020 Сервисный офис № 530 ОАО «Банк БелВЭБ» в Молодечно (ул. Виленская, 10) с понедельника меняет адрес. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 8 июня обслуживание будет осуществляться по новому адресу: ул. Великий Гостинец, д. 143Б.