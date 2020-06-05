Альфа-Банк предлагает Пакет страхования ANTI-COVID-19.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, предлагается пакет добровольного страхования от несчастных случаев сроком на 6 месяцев и страховой суммой до 20 тыс. BYN.

В зависимости от страховой суммы, стоимость полиса составит от 29,40 до 98 BYN.

Пакеты страхования покрывают расходы в результате несчастного случая либо впервые выявленного заболевания, в том числе коронавирусной инфекции COVID-19.

Ознакомиться более подробно с информацией о пакетах добровольного страхования можно по ссылке.

Оформить полис можно в любом отделении Альфа-Банка.