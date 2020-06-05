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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ПРЕДЛАГАЕТ ПАКЕТ СТРАХОВАНИЯ ANTI-COVID-19
17:58 05.06.2020
Альфа-Банк предлагает Пакет страхования ANTI-COVID-19.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, предлагается пакет добровольного страхования от несчастных случаев сроком на 6 месяцев и страховой суммой до 20 тыс. BYN.
В зависимости от страховой суммы, стоимость полиса составит от 29,40 до 98 BYN.
Пакеты страхования покрывают расходы в результате несчастного случая либо впервые выявленного заболевания, в том числе коронавирусной инфекции COVID-19.
Ознакомиться более подробно с информацией о пакетах добровольного страхования можно по ссылке.
Оформить полис можно в любом отделении Альфа-Банка.
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