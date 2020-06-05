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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗЛИЦ В РАМКАХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ «ПОЕХАЛИ! С ООО «ДРАЙВМОТОРС»
17:29 05.06.2020
ОАО «Технобанк» с 5 июня 2020 года изменяет условия кредитования физических лиц в рамках предложения «Поехали! С ООО «ДрайвМоторс».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, вводится 2 дополнительные кредитные программы.
Кредитная программа 3 предусматривает срок кредитования 7 лет. Процентная ставка составит 6,9% первые десять месяцев и 13,61%, начиная с одиннадцатого месяца.
Кредитная программа 4: срок кредитования - 7 лет; процентная ставка 0,01% - первые семь месяцев и 13,61%, начиная с восьмого месяца.
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