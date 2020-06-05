БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗЛИЦ В РАМКАХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ «ПОЕХАЛИ! С ООО «ДРАЙВМОТОРС»

17:29 05.06.2020 ОАО «Технобанк» с 5 июня 2020 года изменяет условия кредитования физических лиц в рамках предложения «Поехали! С ООО «ДрайвМоторс». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, вводится 2 дополнительные кредитные программы. Кредитная программа 3 предусматривает срок кредитования 7 лет. Процентная ставка составит 6,9% первые десять месяцев и 13,61%, начиная с одиннадцатого месяца. Кредитная программа 4: срок кредитования - 7 лет; процентная ставка 0,01% - первые семь месяцев и 13,61%, начиная с восьмого месяца.