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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ЕБРР ОБЪЯВИЛ БЕЛИНВЕСТБАНК САМЫМ АКТИВНЫМ БАНКОМ-ЭМИТЕНТОМ В БЕЛАРУСИ


17:04 05.06.2020

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 4 июня объявил победителей престижной ежегодной премии в рамках Программы содействия развитию торговли (TFP).

ОАО «Белинвестбанк» получил награду как самый активный банк-эмитент в Беларуси.

Как прокомментировали в пресс-службе Белинвестбанка, этой наградой ЕБРР признает особые достижения банка в финансировании международной торговли, а также высоко оценивает активность и качество предоставляемых банком услуг в области торгового финансирования.

«Мы уделяем особое внимание торговому финансированию, так как оно вносит значительный вклад в рост экономической активности бизнеса. Развитие данного направления крайне важно для делового сообщества страны, особенно в это непростое время. Инструменты trade finance предоставляют эффективные решения для поддержки внешнеэкономической деятельности наших компаний, – отметил председатель правления ОАО «Белинвестбанк» Андрей Бриштелев. – 2019 год для нас стал достаточно успешным и ознаменовался реализацией ряда крупных проектов. В частности, благодаря партнерству Белинвестбанка и Европейского банка реконструкции и развития впервые карьерные самосвалы ОАО «БЕЛАЗ» были поставлены на индийский рынок. Банк организовал сложноструктурированную сделку по выпуску гарантий индийским банком Axis Bank, покрытых резервным обязательством ЕБРР. Данная сделка стала началом большого проекта. В 2020 году он будет продолжен, в его рамках планируется реализация еще двух больших гарантий. Перспективы развития в области внешнеторгового финансирования также затронут еще несколько особо популярных тем, которые касаются IT и технологии блокчейн».

В 30 номинациях премии TFP 2020 года представлены кредитно-финансовые учреждения из 27 стран мира. Она вручается тем успешным банкам-эмитентам и подтверждающим банкам, которые наиболее активно предоставляли финансирование ЕБРР в течение прошлого года.

Церемония награждения победителей премии TFP была запланирована в рамках ежегодной встречи и бизнес-форума ЕБРР в Лондоне в мае 2020 года, но была отменена из-за пандемии COVID-19.
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