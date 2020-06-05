БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В СБОРНИК ПЛАТЫ (ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ) ЗА ОПЕРАЦИИ

16:07 05.06.2020 ОАО «Белагропромбанк» с 5 июня 2020 года внесло изменения и дополнения в Сборник платы (вознаграждений) за проводимые операции. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, такое решение принял Финансовый комитет ОАО «Белагропромбанк» 5 июня (протокол № 107). Ознакомиться с изменениями можно на сайте банка. Подробную информацию также можно получить по месту обслуживания.