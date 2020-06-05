ОАО «СтатусБанк» закрывает с 5 июня 2020 г. ЦБУ 101 в Бресте (Варшавское шоссе, 11-1) и открывает вместо него удаленное рабочее место (УРМ) №111.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в УРМ можно открывать текущие (расчетные) банковские счета, доступ к которым обеспечивается банковской платежной карточкой MasterCard World победителям рекламной игры "Удача в придачу".

Здесь также принимаются заявления на закрытие текущего (расчетного) счета, доступ к которому может быть обеспечен при использовании банковской платежной карточки, на выпуск/перевыпуск банковских платежных карточек Visa, документы (в том числе расчетные) для закрытия банковских счетов, прекращения договорных отношений (в том числе от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)), имущество ОАО «Статусбанк», ранее переданное клиенту в рамках договорных отношений.

Кроме того, в УРМ можно оформить платежное поручение на досрочное (частичное/полное) погашение кредита (если погашение кредита осуществляется путем списания денежных средств с текущего счета), а также получить консультационные и информационные услуги.