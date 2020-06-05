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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БСБ БАНК СНИЖАЕТ ТАРИФЫ ДЛЯ БИЗНЕС-КЛИЕНТОВ
13:18 05.06.2020
ЗАО «БСБ Банк» снижает тарифы для бизнес-клиентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 2 июня по 31 августа индивидуальный тариф для клиентов БСБ Банка на услуги интернет-эквайринга для организаций торговли и сервиса, имеющих МСС-код: 5912, 5122, 5411, составит 1%.
Решение о снижении тарифов принято в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, пояснили в банке.
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