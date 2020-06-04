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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ВОЗГЛАВЛЯТЬ БНБ-БАНК БУДЕТ НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ


11:05 05.06.2020

Совет директоров банка с 3 июня 2020 года досрочно прекратил полномочия генерального директора и члена правления ОАО «БНБ-Банк» Константина Церетели.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, решение принято на основании его обращений о прекращении полномочий по профессиональным и личным причинам.

С приходом в 2009 году Константина Церетели на должность генерального директора банк вырос по объему кредитного портфеля малого и среднего бизнеса более чем в 10 раз, поднявшись в рейтинге белорусских банков по этому показателю с последних строк на 12-е место. Банк также вошел в число лидеров банковской системы по темпам прироста депозитного и кредитного портфелей частных клиентов.

АО «Банк Грузии», основной акционер ОАО «БНБ-Банк», заинтересовано в дальнейшем развитии и цифровой трансформации банка, а также готово продолжать и расширять оказываемую организационную, технологическую, интеллектуальную и любую иную поддержку для достижения поставленных перед банком задач и обеспечения его дальнейшего амбициозного развития.

Исполнять обязанности генерального директора ОАО «БНБ-Банк» с 4 июня 2020 года поручено заместителю гендиректора Лаше Акубардия (до его назначения на должность генерального директора в установленном законодательством порядке).

В 2009 году Лаша Акубардия окончил Экономический факультет Белорусского государственного университета по специальности «Финансы и кредит». С того же года Лаша Акубардия работает в ОАО «БНБ-Банк», начав свой карьерный путь в должности экономиста кредитного управления. С января 2019 года является членом правления и заместителем генерального директора, курирующим направление риск-менеджмента.
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