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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) СНИЗИЛ МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР КОМИССИИ ПРИ ЗАЧИСЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА ФИЗЛИЦ


09:57 05.06.2020

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) с 4 июня снизило максимальные размеры комиссий при зачислении денежных средств на счета физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, максимальная сумма комиссионного вознаграждения в белорусских рублях сохраняется в размере 1,5% от суммы зачисления. При этом размер комиссии не может превышать 250 рублей (при зачислении более 16 670 белорусских рублей).

За переводы на счета, открытые в долларах США и евро, комиссионное вознаграждение составит 0,5% от суммы, а его максимальная сумма (при зачислении более 10 тыс. долларов США или евро) снижается с 200 долларов США или евро до 50 (в эквиваленте белорусских рублей на дату зачисления).

Тариф по российским рублям составит 0,5% от суммы, при зачислении 200 тыс. российских рублей и более не превысит 1000 рублей.

«Банк ВТБ (Беларусь) стремится сделать обслуживание не только комфортным, но и выгодным. Теперь клиенты могут совершать внутрибанковские операции по более привлекательным тарифам. Отметим, что существенно снижены максимальные суммы комиссионного вознаграждения за операции по зачислению средств в иностранных валютах. Так, сумма максимального вознаграждения по переводу крупных сумм в российских рублях снижена до 1 тысячи рублей», - отметил заместитель начальника управления развития розничного бизнеса банка ВТБ (Беларусь) Дмитрий Кмит.
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