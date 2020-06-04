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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК ОБЪЕДИНЯЕТ ЦБУ № 521 И ЦБУ № 535 В МИНСКЕ
17:46 04.06.2020
ОАО «Белинвестбанк» объединяет Центр банковских услуг № 521 в Минске (ул. Филатова, 12) и Центр банковских услуг № 535.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с проведением организационно-технических работ с 5 июня ЦБУ № 521 прекращает свою работу. Начиная с понедельника, 8 июня 2020 года, обслуживание клиентов ЦБУ будет проводиться в Минске по адресу: пр-т Партизанский, 6а.
При этом режим работы ЦБУ № 535 не меняется.
В ЦБУ № 535 доступен весь перечень банковских услуг для физических и юридических лиц.
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