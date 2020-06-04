ОАО «Белинвестбанк» объединяет Центр банковских услуг № 521 в Минске (ул. Филатова, 12) и Центр банковских услуг № 535.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с проведением организационно-технических работ с 5 июня ЦБУ № 521 прекращает свою работу. Начиная с понедельника, 8 июня 2020 года, обслуживание клиентов ЦБУ будет проводиться в Минске по адресу: пр-т Партизанский, 6а.

При этом режим работы ЦБУ № 535 не меняется.

В ЦБУ № 535 доступен весь перечень банковских услуг для физических и юридических лиц.